Steinhoff Aktie: Was ist da los?

Steinhoff hat in den vergangenen Tagen nach den vermeintlich verbesserten Entschädigungszahlungen keine nennenswerten Nachrichten mehr an den Markt bringen können. Die Euphorie an den Börsen scheint jedoch derzeit kein Ende zu nehmen. Immerhin ist der Kurs in den zurückliegenden vier Wochen um 26 % nach oben gesprungen. Der Aufwärtstrend setzt sich nun fort. Wo liegt das Kursziel?

Steinhoff: Sind 15 Cent möglich?

Am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung