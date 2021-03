Steinhoff Aktie: Was ist mit dem Vergleich?

Bei der Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“) zeigte der Geschäftsbericht 2020 negatives Eigenkapital – aus „Value“-Gesichtspunkten ist die Aktie per Stand Ende Geschäftsjahr 2020 also kein Investment. Es sei denn, die Assets sind in Wahrheit deutlich höher bewertet als in der Bilanzierung. Und ein großer Unsicherheitsfaktor sind die Prozesse, in die Steinhoff verwickelt ist, Stichwort Bilanzskandal. Gelingt Steinhoff da eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!