Steinhoff-Aktie: Was gibt es Neues?

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei der Steinhoff-Aktie gab, das haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst.

Der Stand! Die Steinhoff-Aktie kann auf eine gute Jahresperformance zurückblicken. Und was gibt es sonst so Neues? Die Entwicklung! Insgesamt kann sich die Steinhoff-Aktie mit ihrer 12-Monats-Performance sehen lassen, denn diese liegt in Euro im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!