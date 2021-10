Steinhoff-Aktie: Was für eine Überraschung

Der Abgesang auf Steinhoff ist nun schon wieder beendet. Am Dienstag konnte der Wert mit einem kleinen Plus von 4,5 % die Börsen wieder überzeugen. Die Notierungen waren zuvor deutlich gerutscht. Es sah zwischenzeitlich so aus, als würde der Kurs des Unternehmens in Richtung von 15 Cent rutschen. Dies wäre angesichts der noch immer ausstehenden Einigung mit Gläubigern das besondere Schwäche-Eingeständnis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



