Steinhoff-Aktie: Was für eine Rakete!

Unglaublich, welche Entwicklung die Aktie von Steinhoff zuletzt genommen hat. Der Wert konnte am Dienstag einen Aufschlag in Höhe von fast 9 % für sich verbuchen. Damit wird immer deutlicher, dass die Börse offenbar auf einen positiven Ausklang des Gerichtsverfahrens im Januar hofft. Dann wird es zum Showdown mit Gläubigern kommen. In den vergangenen drei Monaten war der Titel bereits dafür ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



