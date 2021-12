Steinhoff-Aktie: War es das schon wieder?

Eine spontane Kursexplosion aus der vergangenen Woche wurde bei der Steinhoff-Aktie im gestrigen Handel schon wieder weitestgehend kassiert. Nachdem das Papier sich am Freitag fast bis auf 0,15 Euro steigern konnte, landete es am Montag per Handelsschluss wieder bei eher überschaubaren 0,134 Euro.

Das entspricht einem Abschlag von 11,8 Prozent und zeigt wohl sehr deutlich, dass wir es nicht mit dem Beginn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



