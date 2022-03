Steinhoff-Aktie: Wahnsinn!

Steinhoff war bis vor kurzem in aller Munde. Nun kann es nach Ansicht von Analysten plötzlich wieder eng werden für den Möbelkonzern. Die Aktie gewann allerdings in den ersten Stunden am Mittwoch immerhin gut 2 %. Dies sorgt für etwas Entlastung und bringt zudem einen kleinen Krimi hervor.

Steinhoff: Es wird eng

Das Unternehmen hat vor knapp drei Monaten immerhin eine Einigung mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung