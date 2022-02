Steinhoff-Aktie: Wahnsinn!

Steinhoff ist auf dem Weg nach unten. Der Eindruck ist derzeit verheerend, nachdem die neue Börsenwoche mit einem massiven Abschlag von über -7 % begann. So schlecht wie aktuell präsentierte sich das Unternehmen an den Aktienbörsen zuletzt vor über zwei Monaten. Es scheint einen massiven Abschlag zu geben, der sogar zu einer echten Trendwende führen könnte, so die Auffassung.

Schwache Entwicklung bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!