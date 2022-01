Steinhoff-Aktie: Wahnsinn!

Steinhoff konnte am Mittwoch eine Hürde überwinden, vor der die Aktie in den Tagen zuvor zumeist zurückgeschreckt war. Aus Sicht der Analysten ist mit dem Gewinn von annähernd 2 % durch die Einnahme der 30-Cent-Grenze ein fast schon entscheidender Sprung nach oben gelungen. Formal, so die Chartanalysten, hat die Aktie derzeit keine Hürden mehr vor sich, die übersprungen werden müssten. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung