Steinhoff Aktie: Wahnsinn!

Steinhoff ist in den vergangenen Tagen fast unbemerkt wieder deutlich zu einem der großen Hype-Werte geworden. Bemerkenswert, fast Wahnsinn: Am Dienstag ging es gleich um mehr als 9 % aufwärts. Die Aktie konnte damit das Ergebnis der vergangenen 52 Wochen auf unglaubliche 18 % hochschrauben – wer hätte das gedacht. Das vormals fast insolvente Unternehmen scheint die Märkte wieder in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



