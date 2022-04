Steinhoff-Aktie: Wagemut nicht belohnt!

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Finanztrends Video zu American Express



mehr >

Es war ein einigermaßen versöhnliches Ende einer ansonsten desaströsen Woche für Steinhoff International an der Börse: Um gut drei Prozent legten die Papiere des in einen Bilanzskandal verwickelten Möbelkonzerns am Freitag im Xetra-Handel zu, verabschiedeten sich bei einem Kurs von 0,159 Euro ins Wochenende. Das waren allerdings noch immer fast zehn Prozent unter den 0,175 Euro, zu denen die Steinhoff-Aktie… Hier weiterlesen