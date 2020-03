Steinhoff Aktie: Vorteile und Nachteile!

Und nochmal der Blick in das „Trading Update“ der Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“). Dieses bezieht sich bekanntlich auf den 3-Monats-Zeitraum bis zum 31.12.2019. In der dazu gehörigen PDF-Datei (findet sich auf der Internetseite des Unternehmens) gibt es auch einen schönen Überblick über die diversen Beteiligungen von Steinhoff. So findet sich da für die Region Europa in erster Linie die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung