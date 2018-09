Steinhoff Aktie: Vorfreude bei den Anlegern!

Obwohl es in der laufenden Woche rund um Steinhoff keine Neuigkeiten gab, konnten bei der Aktie des Unternehmens am Montag deutliche Zugewinne beobachtet werden. Bis Handelsschluss legte das Papier um satte 8,7 Prozent zu und verbesserte sich damit bis auf 0,162 Euro. Grund dafür dürfte wohl das Treffen mit den Gläubigern am Donnerstag sein.

Ein Beitrag von Robert Sasse.