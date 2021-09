Steinhoff-Aktie: Unruhige Zeiten voraus!

Beim noch immer schwer angeschlagenen Möbelkonzern Steinhoff überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Zu Wochenbeginn ging es bei dem Titel hoch her, am Montag stürzten die Kurse zeitweise über 70 Prozent in die Tiefe, nachdem bekannt wurde, dass der Antrag von Tekki Town auf eine vorläufige Liquidation vor Gericht weiterhin ein Thema bleiben wird.

Gute Neuigkeiten von anderer Seite sorgten schnell wieder für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung