Steinhoff-Aktie: Unglaublich!

Steinhoff sattelte am Montag an den Aktienbörsen mächtig auf. Das Unternehmen gewann in den ersten Handelsstunden bereits massiv und konnte sich schließlich auf einen Wert von mehr als 7 % nach oben schieben. Die Notierungen haben damit den höchsten Stand der zurückliegenden drei Jahre gebracht. Die Chance auf weitergehende Kurssteigerungen bleibt aus dieser Sicht erhalten. Der Grund ist seit Tagen bekannt.

Keine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!