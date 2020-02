Steinhoff Aktie: Unfassbarer Hammer!

Unfassbar, was sich um die Aktie von Steinhoff herum abspielt. Der Wert hat am Mittwoch einen Aufschlag von fast 20 % geschafft. Das Gute: Die Kurssteigerung ist sogar inhaltlich begründet. Denn die Notierungen sind aus Sicht von Analysten nur der Anfang einer weiteren Rallye, die sich nunmehr andeutet. Es gibt zudem am Ende des Monats auch erste Berichte aus dem Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



