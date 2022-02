Steinhoff-Aktie: Unfassbar!

Steinhoff ist am Dienstag mit dem Abschlag von -2,2 % in den Handel gestartet. Dies kann nach Meinung von Analysten noch kein besonderes Signal sein, da der Wert ohnehin weiterhin im Aufwärtstrend verläuft. Dennoch sind die Notierungen derzeit nicht in der Lage, eine wichtige Obergrenze zu überkreuzen. Die Entwicklung bleibt spannend, so die Erwartung der Analysten.

Steinhoff: Unfassbares Plus

