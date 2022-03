Steinhoff-Aktie: Unerwartete Hürden!

Die Steinhoff-Aktie startete heute mit Verlusten von rund 10 Prozent in den Tag. Der Ukraine-Konflikt drückt weiterhin auf die Stimmung an den Märkten. In der zurückliegenden Woche hat der Titel im Verlauf 11,56 Prozent verloren. Der Verlust seit Jahresbeginn beläuft sich nun auf 33,94 Prozent.

Viele waren eigentlich davon ausgegangen, dass nach der Beilegung der Rechtsstreitigkeiten aus dem Bilanzskandal nun die Tür ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung