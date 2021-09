Steinhoff-Aktie: Und es geht weiter!

Die Steinhoff-Aktie startete heute wieder enorm stark in die neue Woche. In Stuttgart konnte das Papier, das sich ohnehin schon in einem seltenen Höhenflug befindet, bis zum Vormittag um 3,3 Prozent zulegen. Mit knapp 0,23 Euro notiert das Papier nun so hoch wie schon seit über drei Jahren nicht mehr.

Frische Meldungen rund um den Möbelkonzern, der nach einem Bilanzskandal ordentlich in



