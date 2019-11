Steinhoff Aktie: Tschüss, Unitrans!

Bei der Steinhoff International Holdings Limited N.V. (kurz „Steinhoff“) gab es zuletzt die Neuigkeit, dass der Verkauf der südafrikanischen Automotive-Tochter Unitrans Motor Holdings Proprietary Limited (kurz „Unitrans“) geklappt hat. Für den Verkauf von 74,9% der Anteile an Unitrans sei bereits das Closing erfolgt. Für den Verkauf der restlichen 25,1% der Anteile an Unitrans soll das Closing in den kommenden Wochen erfolgen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



