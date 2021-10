Steinhoff-Aktie: Der Trend geht abwärts

Kann sich die Steinhoff-Aktie nochmals aufrappeln und eine starke Erholung starten? Aus aktueller Sicht ist das zumindest bis Anfang 2022 nicht ein zu favorisierendes Szenario. Denn die bisherigen gerichtlichen Termine zur weiteren Anhörung in Südafrika in der Sache “Steinhoff” sind nicht in Kürze zu erwarten.

Ein abschließendes Urteil ist zumindest in Südafrika noch nicht gefällt – ein Neubeginn für das Unternehmen nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



