Steinhoff-Aktie: Totaler Zock!

Es ist eine heiße Kiste. Die Steinhoff-Aktie überraschte in den vergangenen Monaten und Wochen mit einer äußerst hohen Schwankungsbreite innerhalb von Minuten und Stunden. Kräftige Kursrücksetzer wurden dabei aufgefangen – ebenso wurden Erholungen verkauft.

So erst in dieser Woche. In der Spitze konnte die Steinhoff-Aktie am Montag, dem 18. Oktober bis zu 30 Prozent zulegen – um anschließend diese Gewinne wieder zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung