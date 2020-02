Steinhoff Aktie: Top Kursentwicklung!

In den Monaten Dezember und Januar blieb der Kurs recht gleich, es gab nur ganz kleine Unterschiede in der Kursentwicklung. Im Februar aber fing die Steinhoff Aktie plötzlich an, sich nach oben zu bewegen. Der Kurs stieg von 0,05 Euro auf 0,13 Euro innerhalb von ein paar Tagen. Momentan liegt der Kurs der Aktie bei 0,09 Euro. Die letzte markttechnische Unterstützung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



