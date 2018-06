Steinhoff Aktie: The Walking Dead!

Die Steinhoff-Aktie ist an der Börse derzeit so etwas wie ein Zombie. Mit Kursen im einstelligen Cent-Bereich sind die Anteile so gut wie wertlos, dennoch interessieren sich viele Anleger für den weiteren Verlauf. Auf Neuigkeiten werden diese aber wohl noch etwas länger warten müssen. Steinhoff bat seine Gläubiger jüngst um mehr Zeit für die Verhandlungen über seine milliardenschwere Schuldenlast. Eine laufende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.