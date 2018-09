Steinhoff Aktie: Steinhoff kommt nicht zur Ruhe!

Bei der Aktie von Steinhoff wird es aller Voraussicht nach auch in den kommenden Tagen und Wochen heiß hergehen. Das liegt zum einen daran, dass der Titel bei Spekulanten hoch im Kurs steht, darüber hinaus gibt es aber auch regelmäßig Neuigkeiten zum Unternehmen. Der nächste wichtige Termin steht am 20. September an, wenn Steinhoff sich mit seinen Gläubigern trifft. Die Einladungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.