Steinhoff-Aktie: Stark!

Steinhoff hat am Freitag in den ersten Handelsstunden einen kleineren Abschlag hinnehmen müssen. Aus Sicht der etwas längerfristig agierenden Analysten ist dies kaum nennenswert. Im Gegenteil: Es ist im Grunde stark, wie sich Steinhoff an den Aktienmärkten positioniert hat.

Steinhoff: Das ist deutlich

Die Aktie hat am Freitag zunächst minimale Rücksetzer hinnehmen müssen, bleibt aber recht deutlich über der Marke von 25 Cent.



