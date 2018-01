Steinhoff-Aktie: Spiel mit dem Feuer

Die Steinhoff-Aktie zeigt sich nach dem deutlichen Kursverlust gestern (10,7%) auch am heutigen Dienstag schwächer und fällt um rund 6,5% in den Keller. Hintergrund ist ein Bericht der Europäischen Zentralbank (EZB), denn diese hält keine Anleihen des in eine Krise geratenen Möbelkonzerns mehr. Dies geht aus den am Montag von der EZB veröffentlichten Daten zu ihren Anleihebeständen...