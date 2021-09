Steinhoff-Aktie: Die Spannung ist kaum auszuhalten!

Eigentlich hätte am Freitag in den Niederlanden eine erste Entscheidung rund um den jüngsten Vergleichsvorschlag von Steinhoff an seine Gläubiger fallen sollen. Dazu kam es jedoch nicht, stattdessen wurde dafür ein neuer Termin am kommenden Mittwoch vereinbart.

Immerhin ist das keine Absage, und eben das scheint bei den Anlegern gut anzukommen. Die befanden sich gestern erneut in Kauflaune und sorgten für Kursgewinne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung