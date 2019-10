Steinhoff Aktie: Spannung am Feiertag…

Steinhoff könnte in den kommenden Tagen vor einer regelrechten Entscheidungsschlacht stehen, erwarten Analysten noch immer. Der Wert ist derzeit in einem Abwärtstrend, der sich kaum aufhalten ließe. Dennoch ging es in den vergangenen Tagen sogar minimal bergauf. Der Grund hier: Die Investoren und auch Analysten warten weiterhin auf eine Einigung mit Gläubigern, die den Wert stabilisieren könnte.

