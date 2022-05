Steinhoff-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Steinhoff war immer wieder im Gespräch. Das Unternehmen, welches ursprünglich in Deutschland gegründet wurde, hatte bisher massiv mit Turbulenzen zu kämpfen. Könnte sich jetzt so etwas wie Normalität einstellen? Steinhoffs Beteiligung Pepco will mit rund 400 Neueröffnungen in Europa aufwarten. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Steinhoff-Aktie jetzt zu kaufen. Um zu überprüfen, ob… Hier weiterlesen