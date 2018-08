Steinhoff-Aktie: Sensationeller Aufschlag – geht es jetzt so RICHTIG nach oben?

Steinhoff konnte am Freitag um sagenhafte 20 % nach oben klettern. Dies ist aus Sicht von Chartanalysten fast ein sicheres Zeichen dafür, dass jetzt kräftig Bewegung in den Kurs kommt. Die Notierungen sind übergeordnet im charttechnischen Abwärtstrend. Zuletzt sah es nach zuvor steigenden und dann wieder fallenden Kursen so aus, als würde die Aktie der Untergrenze bei 10 Cent erneut entgegensteuern. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.