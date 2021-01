Steinhoff Aktie: Sensation!

Steinhoff ist am Mittwoch mit einem unglaublichen Ausbruch in die neue Sitzung gestartet. Das Unternehmen schaffte einen Aufschlag in Höhe von 13,4 %. Damit katapultierte sich die Aktie auf einen Kurs von 10 Cent. Dieses Niveau hatte der Wert seit langer Zeit nicht mehr erreicht. Sehen wir ein Comeback? Sehen wir ein ganz neues Kursziel?

Steinhoff: Unglaublich

Unglaublich, welche Entwicklung der Kurs nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung