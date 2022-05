Steinhoff-Aktie: Die Schwäche hält an!

In die neue Woche startet die Steinhoff-Aktie mal wieder verlustreicht. Die anhaltenden Sorgen um den Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und die damit verbundenen Zinswende sowie diverse andere Probleme gehen an dem Titel nicht spurlos vorbei. Bis auf 0,151 Euro ging es bis zum Vormittag in die Tiefe. Das Unternehmen hat schon seit einer ganzen Weile genügend eigene Probleme, welche durch… Hier weiterlesen