Steinhoff-Aktie: Reine Spekulation!

Die Aktie von Steinhoff International ist am Freitag mit einem kleinen Aufschlag von 1,5 Prozent auf bis zu 0,135 Euro in den Xetra-Handel gestartet. Nach einer kurzen Schwächephase am Donnerstag verteidigen die Papiere des internationalen Möbelkonzerns damit den Aufschwung, den sie ab Dienstag genommen hatten: 0,112 Euro standen damals bei der Steinhoff-Aktie zu Buche, um gut 18 Prozent ging es mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



