Steinhoff-Aktie: Rakete!

Steinhoff hat sich nun an den Börsen nach den schwächeren Sitzungen zurückgemeldet. Das Unternehmen legte am Donnerstag in einem starken Handel bis zu den Mittagsstunden gleich 6,5 % und etwas mehr zu. Damit setzten die Märkte ein deutliches Zeichen. Der Wert befindet sich unverändert in einem sehr starken Aufwärtstrend. Dies hat mit einer beeindruckenden Vorleistung zu tun.

Steinhoff: Die Einigung wirkt

Die Einigung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung