Steinhoff Aktie: Rakete!

Steinhoff hat am Dienstag plötzlich wieder deutlich angezogen. Der Möbelhändler war bis dato in den vergangenen Tagen extrem schwach geworden. Ein Plus von gut 6 % überrascht. Was könnte hinter dieser Rakete stecken?

Kursziel ändert sich nicht!

Wichtig für Analysten ist es dabei aktuell jedoch, die Nerven zu wahren. Denn das Kursziel für den Konzern kann sich nicht ändern. Grundlegendes Problem für die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung