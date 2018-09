Steinhoff Aktie: Prognose ungewiss!

In die Aktie von Steinhoff kam in den letzten Tagen mal wieder ordentlich Bewegung. Anleger interessierten sich unter anderem für die Geschäftszahlen aus den ersten neun Monaten des laufenden Jahres und der endgültige Abschied von Poco spielte auch eine Rolle. Letzteres konnte sogar dazu beitragen, Steinhoff Mitte der Woche an der Börse deutlich ins Plus zu befördern.

Trotz dieser guten Nachrichten liegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.