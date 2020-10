Steinhoff-Aktie: Noch immer eine Katastrophe?

Etwa drei Jahre ist es jetzt her, dass Steinhoff mit einem heftigen Bilanzskandal die Aktienmärkte in ihren Grundfesten erschütterte. Allzu viel scheint sich seither nicht verbessert zu haben. Das lassen zumindest Analysen der HHL Leipzig Graduate School of Management vermuten. Von 158 untersuchten Unternehmen belegt Steinhoff dort den letzten Platz. Vorgeworfen wird dem Konzern in erster Linie mangelnde Transparenz.

