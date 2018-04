Steinhoff-Aktie: Der Niedergang geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Steinhoff hat jüngst wieder massiv abgegeben. Insofern ist die Aktie nun auf dem Weg zu ganz neuen Tiefpunkten und könnte in den kommenden Wochen sogar auf Kurse von 10 Cent oder noch weiter darunter fallen. Dies jedenfalls ist die Meinung von Chartanalysten, die den Wert in einem klaren charttechnischen Abwärstrend sehen. Die an diesem Freitag erreichten Kurse bei 0,15 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.