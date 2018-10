Steinhoff Aktie: Nichts als Spekulationen!

Für Steinhoff ging es am Freitag an der Börse mal wieder etwas aufwärts. Grund dafür war die Anmeldung von Insolvenz der schon seit Jahren verlustreichen US-Tochter Mattress Firm. Manche Anleger erhoffen sich davon so etwas wie einen Befreiungsschlag und gehen von einer positiven Wirkung für den Steinhoff-Konzern aus. Das mag auch durchaus zutreffen, doch für den Moment handelt es nur um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.