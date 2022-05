Steinhoff-Aktie: Nichts Neues?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um die Steinhoff-Aktie bestellt ist. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Am Dienstag schien die schlechte Stimmung rund um die Steinhoff-Aktie zu enden, denn es ging um 6,4 Prozent aufwärts. Nun bleibt zu hoffen, dass der Kurs von 0,17 Euro die Chance auf einen echten Turnaround erhöht.… Hier weiterlesen