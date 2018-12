Steinhoff Aktie: Nicht übermütig werden!

Der angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff konnte zuletzt durchaus positive Neuigkeiten vermelden. An den Märkten kam vor allem gut an, dass die Gläubiger den Sanierungsplänen mit großer Mehrheit zugestimmt haben. Allerdings ist es jetzt noch viel zu früh, um bereits in Euphorie zu verfallen.

Das Ende des Tunnels ist noch nicht in Sicht!

Mancherorts war in den letzten Tagen schon die Rede davon, dass Steinhoff

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.