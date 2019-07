Steinhoff Aktie: Neues am Montag!

Am Montag meldete sich die Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“) mit einer Neuigkeit. Und zwar gibt es eine Personalie zu vermelden: Der CFO Philip Dieperink (der damit gleichzeitig Mitglied im „Management Board“ ist) wird das Unternehmen am 31. August 2019 nach der anstehenden jährlichen ordentlichen Hauptversammlung verlassen. Er werde demnach in gegenseitigem Einverständnis („by mutual consent“ heißt es im Originaltext) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



