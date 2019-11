Steinhoff Aktie: Neue Zahlen – der Hammer!

Steinhoff hat gleich in zwei Angelegenheiten für neue Schlagzeilen gesorgt. Das Unternehmen hat die Tochter Pepco wohl tatsächlich für einen Börsengang vorgesehen. Dies wiederum sorgt immer noch für Gesprächsstoff rund um die Börsen. Insofern die Aktie auch in den vergangenen Tagen schwächer geworden ist, hat sich der Optimismus allerdings noch in Grenzen gehalten. Spannend wird es nun mit Blick auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung