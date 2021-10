Steinhoff-Aktie: Neue Stabilität?

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Steinhoff-Aktie. Ihre Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Die leichte Erholung scheint zu fruchten, denn nachdem die Steinhoff-Aktie ihre Verluste überwunden zu haben scheint, kommt wieder positive Stimmung auf. Die Entwicklung! Die Steinhoff-Aktie konnte am Dienstag ein kleines Plus von 4,5 % erreichen, nachdem es zuvor in Richtung von 15 Cent nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!