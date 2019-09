Steinhoff Aktie: Neue Rekorde in der nächsten Woche?

Die Aktie von Steinhoff steht in der kommenden Woche deutlich auf dem Prüfstand. Wenn es keine Einigung mit den aktuell offenbar befragten Gläubigern gibt, könnte es bereits in den nächsten Handelstagen oder in der darauffolgenden Woche zu schweren Kursschäden kommen. Die Datenlage ist eindeutig.

Keine Hoffnung mehr?

Die Volatilität der Aktie von fast 90 % innerhalb von 30 Tagen signalisiert deutliche Probleme. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung