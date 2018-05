Steinhoff-Aktie: Neue Hoffnung?

Steinhoff konnte am Mittwoch nach dem Feiertag vom Dienstag wieder etwas aufsatteln. Damit ist die Aktie deutlich stärker, als Skeptiker kurzfristig erwartet hatten. Nun gehe es darum, diese Schritte aber richtig einzuordnen, meinen die charttechnischen Analysten. Denn: Die Aktie ist und bleibt in einem massiven charttechnischen Abwärtstrend gefangen. Daran gibt es keinen Zweifel. Insofern sei der Wert kaum in der Lage, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.