Steinhoff Aktie: Neue Hoffnung!

Steinhoff ist möglicherweise noch nicht so weit am Ende, wie es bislang zu befürchten war. Aktuell wird in verschiedenen Medien über einen möglichen Börsengang der Tochter Pepco diskutiert. Diese Spekulationen jedoch sind derzeit nicht geeignet, die Stimmung nachhaltig nach oben zu drehen. Die Steinhoff Holding ist und bleibt nach Lage der Dinge hochverschuldet. Das Unternehmen wartet auf eine Einigung mit Gläubigern,



