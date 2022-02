Steinhoff-Aktie: NEIN!

Steinhoff konnte am Montagmorgen mit einem Plus von +2,5 % die Börsen wieder einmal beruhigen. Teilweise war nach etwa -10 % Abschlag innerhalb von einer Woche befürchtet worden, der Kurs könne den Rückwärtsgang massiv einlegen. Dies wiederum beantworteten die Märkte am Montag mit dem Aufschlag recht eindeutig: Nein. Aktuell gibt es keinen besonderen Anlass, um von einem deutlichen Rücksetzer auszugehen, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



