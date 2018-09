Steinhoff Aktie: Massive Verluste – oder?

Steinhoff hatte sich in den vergangenen Tagen wieder deutlich stärker gezeigt. Am Montag verlor der Kurs zum Auftakt der neuen Börsenwoche gleich eindeutig und musste mit einem relativen Abschlag von annähernd 8 % einen neuen Tiefschlag hinnehmen. Nur: Chartanalysten hatten zuletzt eine deutliche charttechnische Erholung wahrgenommen. Immerhin stabilisieren sich die Kurse in Höhe von etwas mehr als 12 bis 15 Cent. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.